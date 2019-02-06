Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesi battı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de kayboldu. Yüzerek karaya çıkmaya başaran bir kişi ise tedavi altına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesi battı.



"Oğuzhan-4" adlı balıkçı teknesi sabah saatlerinde Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açıldı.



Teknede Şeref Kaya, Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu vardı. Taşburun köyü açıklarında ağ çektikleri sırada dalganın etkisiyle tekne alabora oldu. 3 kişi denize düştü.



Teknede bulunanlardan Şeref Kara, yüzerek kıyıya çıktı yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bitkin haldeki Şeref Kara, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kısa süre sonra Azaklıoğlu'nun cansız bedeni dalgalarla sahile vurdu.



Sahil güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri, balıkçıların desteğiyle kayıp Hayati Kara'yı bulmak için çalışma başlattı.





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