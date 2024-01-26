Kastamonu'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi...

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.