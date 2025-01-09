Kastamonu'da geri vites faciası: Otomobil istinat duvarından düştü

Kaza, N.M.G. idaresindeki 37 ACU 113 plakalı otomobilin geri vitesle hareket etmesi sonucu yaşandı. Sürücünün vitesi karıştırmasıyla otomobil, istinat duvarından aşağı düştü. Ters dönen araçta bulunan sürücü N.M.G. ve yolcu Y.G. yaralandı.

Kastamonu itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.