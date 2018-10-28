Katar Savunma Bakanından, Körfez krizi ile ilgili açıklama geldi. Katarlı bakan uygulanan ablukanın kırılmasındaki en temel faktörlerden birinin Türkiye'nin desteği olduğunu söyledi.

Katar Savunma Bakanı " Türkiye'nin desteği Katar ablukasını başarısızlığa uğrattı." dedi.



Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atiyye "Körfez krizi ve etkileri" konferansının açılışında konuştu.



Katar'a yönelik ablukanın başarısız olmasında iç ve dış olmak üzere iki faktörün etkili olduğunu belirten el-Atiyye "İç faktör Katar halkının yekpare bir şekilde liderinin yanında durmasıydı. Dış faktör ise kardeş ülke Türkiye'nin Katar'ın yanında yer almasıydı" ifadesini kullandı.



Katar Savunma Bakanı, Türkiye'nin verdiği güçlü desteğin, ülkesine yönelik saldırgan tavrın püskürtülmesinde önemli rol oynadığını da söyledi.



Abluka uygulayan ülkelerle uzlaşmaya varılması için, bu ülkelerin Katar halkından özür dilemesi gerektiğini belirten el-Atiyye ABD ile ilişkileri konusunda ise "Katar'ın ABD ile stratejik ilişkileri olduğunu kaydetti. Katarlı bakan "Türkler kardeşimiz, Amerikalılar müttefikimiz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr