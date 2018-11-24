Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la göreşmek üzere pazartesi Türkiye'ye gelecek. Katar geçen hafta Irak'a içinde Suriye, İran ve Türkiye'nin de olduğu bir bölgesel ittifak teklif etmişti. Görüşmede bölgesel ittifak konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Katar Emiri Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi dördüncü toplantısı için Türkiye'ye gelecek.



Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada Al Sani'nin 26 Kasım pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.



İstanbul'da yapılacak toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.



Geçtiğimiz hafta İran'ın resmi haber ajansı İRNA; Katar Başbakan Yardımcısı Adburrahman Al-i Sani'nin Irak ziyaretinde "5'li ittifak" önerisinde bulunduğunu duyurmuştu. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Katar İttifakı teklifinin Türkiye'den habersiz yapılamayacağı yorumu getirilmişti.



26 Kasım'daki Erdoğan-Al Sani görüşmesinde bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr