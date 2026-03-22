Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı, 4'ü de Katar Silahlı Kuvvetler personel olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin yayımladığı açıklama metni:

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur. 

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!Gündem
Üç Premier Lig ekibi, milli yıldızın peşindeÜç Premier Lig ekibi, milli yıldızın peşindeSpor
Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli olduTürkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli olduYaşam
katar şehit
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Tahran kararlı: "düşman teslim olana kadar"
Nükleer santralin bulunduğu Dimona kentini vurdu
Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü
29 ilde 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim
Çok Okunanlar
Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar... Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar...
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 22 Mart Pazar Gazete manşetleri 22 Mart Pazar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu