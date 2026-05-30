Katil İsrail'in Lübnan'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 371'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun işgal ve hava saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana yaşanan can kayıplarına dair kan donduran son verileri paylaştı. Son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bilanço ağırlaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Güncel Bilançoyu Açıkladı

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında:

Hayatını Kaybedenler: 3 bin 371 kişi (Dün 3 bin 355 olarak açıklanmıştı)

Yaralı sayısı: 10 bin 129 kişi

Yerinden Edilenler: Göç etmek zorunda kalan Lübnanlıların sayısı 1 milyonu aşmış durumda.

Kritik Haziran Müzakereleri Öncesi "Yıkım" Politikası

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelerde ev yıkımlarını ve Litani Nehri'nin kuzeyine taşan bombardımanlarını sürdürürken; Hizbullah ise ateşkes ihlallerine misilleme olarak İsrail birliklerini hedef alıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 25 Mayıs'ta orduya "saldırıları artırın" talimatı vermesiyle gerilim tırmanırken, gözler haziran ayı başında yapılması planlanan 4. tur ateşkes müzakerelerine çevrildi.

Başbakan Selam Beyrut'tan Dünyaya Seslendi: "Bu Sadece Egemenlik İhlali Değil, Tarihin Silinmesidir"

Lübnan Başbakanı Selam, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkese meydan okuyan tavrına ve müzakere sürecine dair tarihi açıklamalarda bulundu:

"Son günlerde tanıklık ettiğimiz gelişmeler, İsrail'in saldırıların çapını genişletme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesiyle sınırlı değil. İsrail, belirli yerleri hedef almanın ötesinde kapsamlı bir yıkım politikasını benimsiyor. İsrail'in yaptığı sadece Lübnan'ın egemenliğinin ihlali değil, aynı zamanda bir tarihin silinmesidir. Benzeri görülmemiş tehlikeli bir saldırıyla karşı karşıyayız."

"Müzakere Teslimiyet Değildir"

Lübnan'da barış ve savaş kararını verme yetkisinin sadece devlette olması gerektiğinin altını çizen Başbakan Selam, ABD arabuluculuğundaki görüşmelere dair ise şunları söyledi:

"Devlet, bugün müzakereleri tüm Lübnanlılar adına yürütüyor. Başarıya ulaşacağının garantisi yok ancak bu, halkımız açısından maliyeti en düşük seçenektir. Müzakere teslimiyet anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü heyetin profesyonel çalışmaları, sadece kalıcı ateşkesin sağlanmasına yöneliktir. İsrail yıkım yoluyla güvenliği sağlayamaz."

Güneyde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara da seslenen Selam, "Acınız tüm Lübnanlıların acısıdır. Emin olun ki Lübnan devleti, ateşkesin tam uygulanması ve bölgenin yeniden imarı için elinden gelen her şeyi yapacaktır" diyerek birlik mesajı verdi.