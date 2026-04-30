Katil İsrail'in Sumud saldırısına TBMM'den kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, işgalci İsrail güçlerinin sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirdiği silahlı müdahaleye karşı hazırlanan Meclis Başkanlığı Tezkeresi’ni tüm partilerin ittifakı ve oy birliğiyle kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail’in uluslararası hukuku fütursuzca çiğneyerek işlediği soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği vurgulandı.

ULUSLARARASI SULARDA HAYDUTLUK VE ALIKOYMA

Tezkerede, İsrail ordusunun hem insani yardımları engellediği hem de aralarında 20 Türk vatandaşının bulunduğu toplam 175 aktivisti hukuksuz bir şekilde alıkoyduğu ifade edildi. Saldırının niteliğine dair şu sert tespitlere yer verildi:

Korsanlık ve Savaş Suçu: İnsani yardım konvoyuna yapılan silahlı müdahale "korsanlık eylemi" ve "açık bir savaş suçu" olarak tanımlandı.

Derhal Serbest Bırakma Çağrısı: İnsanlığın tahammül sınırlarını aşan İsrail rejimi uyarılarak, zorla alıkonulan aktivistlerin ve Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılması talep edildi.

İnsanlık Cephesi ile Dayanışma: TBMM'nin, Gazze halkına yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm "insanlık cephesi" üyelerinin yanında olduğu ilan edildi.

ULUSLARARASI MAHKEMELERDE HESAP VERME SÜRECİ

Türkiye, İsrail işgal güçlerinin Küresel Sumud Filosu mensuplarına karşı işlediği tüm cinayetlerin ve suçların uluslararası yargı mercilerinde takipçisi olacağını duyurdu. Tezkere metninde küresel topluma yönelik şu çağrılar yer aldı:

Yargısal Takip: İşlenen insanlık suçlarının uluslararası mahkemelerde hesabının sorulması için Türkiye’nin öncü ve ısrarlı bir tutum sergileyeceği bildirildi.

Apartheid ve Soykırıma Karşı İttifak: İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması için tüm dünya parlamentolarına ve uluslararası kuruluşlara seslerini yükseltme çağrısı yinelendi.

Kesintisiz Yardım Erişimi: Gazze halkının insani yardımlara kesintisiz ve kapsamlı bir şekilde erişebilmesi için uluslararası toplumun birlikte tutum alması gerektiği vurgulandı.

Resmî Gazete’de yayımlanacak olan bu bildiriyle birlikte TBMM, İsrail’in hukuk tanımaz saldırganlığına karşı ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek hukuki mücadelenin zeminini tahkim etmiştir.