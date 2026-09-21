Katılımevim'e şafak operasyonu! 15 kişi gözaltında, Bakan Gürlek dev şirketlerin dondurulan hesaplarını tek tek açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporu doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansmanı AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı gerekçesiyle dev bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin adli ve mali tedbirlerin detaylarını kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adı geçen çok sayıda finans kuruluşu, aracı kurum ve portföy yönetim şirketinin yöneticilerinin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

SPK RAPORU VURGUNU DEŞİFRE ETTİ: 25 ŞÜPHELİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Yürütülen operasyonel sürece ilişkin temel bilgiler:

Katılımevim Tasarruf Finansmanı AŞ payları üzerinde usulsüz ve manipülatif işlemler yapılarak piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği SPK denetim raporuyla belgelendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için takip sürüyor.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: ÇOK SAYIDA HOLDİNG VE ARACI KURUMUN HESAPLARI KİLİTLENDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın mali boyutuna ve uygulanan geniş çaplı tedbirlere dikkat çekti:

İncelenen ve Tedbir Konulan Şirketler: Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin tüm para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Mal Kaçırmayı Önlemek İçin Kurumlara Acil Müzekkere: Şüphelilerin varlıklarını üçüncü kişilere devretmesini, gizlemesini veya azaltmasını engellemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım

Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel

Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a resmi talimatlar iletildi.

Birinci Derece Yakınlar da Kapsamda: İlgili fon ve yatırım şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemler yapması başsavcılığın iznine bağlandı.

"HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK"

Soruşturmanın titizlikle ve kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Bakan Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla adli süreç çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.