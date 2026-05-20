Katliam "geliyorum" demiş: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandalı!

T24 yazarı Tolga Şardan'ın köşesinde aktardığı bilgilere göre, saldırıdan yaklaşık bir ay önce okulda gerçekleştirilen bazı bürokratik müdahalelerin, katliamın önlenmesini engelleyen zincirleme ihmallere yol açtığı belirlendi.

ÇANTAYI ARAYAN MÜDÜR YARDIMCISINI BABASI SÜRDÜRMÜŞ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, okulda saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin çantasını, riskli davranışları sebebiyle hemen her gün kontrol eden bir isim vardı: Müdür Yardımcısı Alpaslan Yıldırım. Ancak saldırıdan yaklaşık bir ay önce okulda aniden 5 görevlinin tayini çıkarıldı ve bu isimlerin arasında Alpaslan Yıldırım da yer alıyordu.

Ankara bürokrasisine ulaşan iddialar ve teknik tespitler, bu tayinin arkasında doğrudan saldırganın babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin olduğunu ortaya koydu. Baba Mersinli’nin, oğlunun çantasının sürekli aranmasından büyük rahatsızlık duyduğu, görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti’nin üst yönetiminden destek alarak müdür yardımcısını okuldan sürdürdüğü belirlendi. Çantayı düzenli arayan tek ismin okuldan uzaklaştırılması, saldırganın katliam günü okula 5 ateşli silah ve 7 şarjörle rahatça girmesine zemin hazırladı.

MÜFETTİŞLERDEN İHRAÇ TALEBİ VE GÖREVDEN ALMALAR

Katliamın ardından Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturmalarda bürokratik ihmal zincirine ağır faturalar kesilmeye başlandı:

Baba İçin Meslekten İhraç İsteniyor: Silahların sahibi olan ve oğlunun çantasını arayan müdürü sürdüren tutuklu polis başmüfettişi Uğur Mersinli hakkında müfettişler "meslekten ihraç" raporu verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı: Saldırıdan sadece üç gün sonra görevden el çektirilen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alınmasında, bu usulsüz tayin ve bürokratik baskı girişimine göz yumulmasının doğrudan etkisi olduğu saptandı.

Poligondan Sorumlu Polise Ceza: Saldırgan İsa Aras Mersinli ve babasının olaydan önce düzenli olarak gittiği atış poligonundan sorumlu polis memuruna da ihmalleri nedeniyle "kınama" cezası verilmesi gündeme geldi.

Olayın ardından yürütülen adli süreçte, katliamı gerçekleştiren ve kargaşa anında hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.