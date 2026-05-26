Kavga değil meydan muharebesi! Cizre'de tam 400 kişi sopa ve kesici aletlerle birbirine girdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güpegündüz yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İki akraba aile arasında başlayan basit bir tartışma, kısa sürede çığından çıkarak 400 kişiyi karşı karşıya getirdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.00 sıralarında Cizre ilçesi 84 Kavşak otobüs durakları civarı ile Cizre Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TAŞ, SOPA VE KESİCİ ALETLER HAVADA UÇUŞTU

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, tartışmanın kısa sürede alevlendiği ve yaklaşık 350-400 kişinin karıştığı büyük bir kavgaya dönüştüğü belirlendi. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında çevrede büyük bir panik dalgası yaşandı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, dev kalabalığın birbirine acımasızca saldırdığı ve polis ekiplerinin tarafları ayırmak için yoğun bir çaba harcadığı görüldü.

8 YARALI, 17 GÖZALTI VAR

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hızla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavga ve arbedeye karıştığı tespit edilen toplam 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan dehşet verici olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

