Kavşakta korkunç kaza: Kültür ve Turizm İl Müdürü hastaneye kaldırıldı

Kaza, Şırnak-Cizre kara yolunun 10. kilometresindeki Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı’nda yaşandı. Mehmet A. (46) yönetimindeki 06 DKZ 851 plakalı otomobil, Ayhan E. (33) idaresindeki 16 BRT 66 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 16 BRT 66 plakalı otomobil yan yattı.

Meydana gelen kazada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz ile birlikte araçlarda bulunan 5 kişi daha yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.