Kavurucu sıcaklar bir kez daha kapıda! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı! Geri dönüyor...

Sıcaklıklar günlerdir Türkiye'yi kasıp kavurdu. Meteoroloji sıcak havalara karşı bir kez daha uyardı.

Birçok ilde sıcaklık rekoru kırılırken perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları azaldı. Hafta sonu da yurt genelinde normal seviyede seyreden sıcak hava hafta ortasından itibaren yeniden artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre kavurucu sıcaklar geri gelecek.

Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Uzmanlar ise yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanlar için bir kez daha 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmayın uyarısı yaptı.