Peki Barzani nerede? Bölünme referandumu öncesi tehditler savuran Barzani, Kerkük operasyonu sonrası hala resmi bir açıklama gelmiş değil.

Bölünme referandum öncesinde tehditler savurmuştu. Şimdi ise ondan haber alınamıyor.



Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'den Kerkük operasyonunun ardından bir resmi açıklama gelmedi.



Peşmergenin dağılmasıyla partisi KDP ise KYB ile birbirinden kopma noktasına geldi. Bağdat'ın Kerkük operasyonu hamlesi iki parti kendi arasında anlaşmazlığa düşürdü.



Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilme süreci oldukça sancılı geçti. Çekilmeye Talaba'nin partisi KYB'nin rıza gösterdiği ancak Barzani liderliğindeki KDP'nin kentte kalmakta ısrar ettiği biliniyordu.



Son olarak Mesud Barzani'nin Kerkük'e vali olarak atadığı ve halkı silahlanmaya teşvik eden Necmettin Kerim kentten kaçmıştı. Barzani kanadından hala bir açıklama yapılmadı.



Rudaw'ın haberine göre yakın bir zaman içinde kameralar karşısına geçecek olan Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani bir konuşma yapacak.



ulusal.com.tr