Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da vefat etti.

Kızı Sibel Aybar, Seyhan Avşar'a yaptığı açıklamasında; "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncunun canlandırdığı karakterler, yer aldığı yapımlar saymakla bitmiyor;

Filmleri

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)

2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)

2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin

2008 - 2011 - Akasya Durağı

2006 - Selena

2008 - Görgüsüzler

2006 - Sevda Çiçeği

2006 - Unutulmayanlar

2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

2005 - Miras

2005 - İnadım İnat

2004 - Yabancı Damat

2004 - Kalbin Zamanı

2003 - Ömerçip

2000 - Zart-1 TV

1999 - Bize Ne Oldu

1999 - Kahpe Bizans

1998 - Eşkıya

1996 - Tatlı Kaçıklar

1995 - Çiçek Taksi

1993 - Cümbüş Sokak

1993 - Zirvedekiler

1991 - Varyemez

1990 - Sözde Kızlar

1987 - Hoşgeldin Ramazan

1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir

1978 - İşte Bizim Hikayemiz

1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 - Hedef

1977 - Güneşli Bataklık

1977 - Kara Murat Denizler Hakimi

1977 - Çakal Avı

1977 - Şıpsevdi ... ve daha niceleri...