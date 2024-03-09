Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Usta oyuncu yaşamını yitirdi. Sevenlerini üzen haberi kızı duyurdu!
Usta Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu İstanbul'da vefat etti.
Kızı Sibel Aybar, Seyhan Avşar'a yaptığı açıklamasında; "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek” ifadelerine yer verdi.
Usta oyuncunun canlandırdığı karakterler, yer aldığı yapımlar saymakla bitmiyor;
Filmleri
2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)
2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)
2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)
2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)
2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)
2012 - Evim Sensin
2008 - 2011 - Akasya Durağı
2006 - Selena
2008 - Görgüsüzler
2006 - Sevda Çiçeği
2006 - Unutulmayanlar
2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
2005 - Miras
2005 - İnadım İnat
2004 - Yabancı Damat
2004 - Kalbin Zamanı
2003 - Ömerçip
2000 - Zart-1 TV
1999 - Bize Ne Oldu
1999 - Kahpe Bizans
1998 - Eşkıya
1996 - Tatlı Kaçıklar
1995 - Çiçek Taksi
1993 - Cümbüş Sokak
1993 - Zirvedekiler
1991 - Varyemez
1990 - Sözde Kızlar
1987 - Hoşgeldin Ramazan
1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür
1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir
1978 - İşte Bizim Hikayemiz
1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor
1978 - Hedef
1977 - Güneşli Bataklık
1977 - Kara Murat Denizler Hakimi
1977 - Çakal Avı
1977 - Şıpsevdi ... ve daha niceleri...