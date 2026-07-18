Kayınpeder cinayetinin ardından kaybolmuştu: Cezaevinden gelen itiraf 14 yıllık korkunç infazı ortaya çıkardı!

24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Daire Başkanlığının kurulması, raflarda bekleyen bir cinayet dosyasının aydınlatılmasını sağladı.

Kurumun faaliyete geçmesiyle birlikte, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dosyayı tekrar değerlendirmeye aldı. Yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Dörtyol ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde yapılan kazılarda kadın kıyafetleri içinde insan kemikleri bulundu. Hatay Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından tanzim edilen 14 Temmuz 2026 tarihli raporda, elde edilen kemiklerden alınan DNA örnekleri ile kayıp Selbi Uyğur’un ebeveynlerinden alınan DNA örneklerinin ‘ebeveyn-çocuk’ yönünden eşleştiği resmi olarak tespit edildi.

CEZAEVİNDEN GELEN İTİRAF

Soruşturmayı derinleştiren kolluk kuvvetleri, aradan geçen zaman içerisinde yeni deliller elde edilebileceği değerlendirmesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen ve Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinde hükümlü bulunan Hatice Uyğur ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Hatice Uyğur, Selbi Uyğur’u; Yaşar Tekeli ve şu an başka bir suçtan cezaevinde yatan Osman Çil isimli şahısla birlikte öldürdüklerini ve Dörtyol ilçesinde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüklerini beyan etti.

Bu itirafın ardından Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği, 25 Haziran 2026 tarihinde yer gösterme işlemi yapılması için karar çıkardı. Karar doğrultusunda 26 Haziran 2026 tarihinde Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinden alınan Hatice Uyğur, görevli Cumhuriyet Savcısı eşliğinde Dörtyol ilçesine götürüldü. Hükümlü, portakal bahçelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 300 metrelik bir alan içerisinde cesedin gömülü olduğunu yetkililere gösterdi.

İZMİR'DEKİ TETİKÇİ: "YAŞAR TEKELİ TEHDİT ETTİ"

Olayın diğer şüphelisi Osman Çil ile İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görüşme yapıldı. Çil, verdiği ifadede Selbi Uyğur’un öldürülmesi olayında tüfeği ateşleyen kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Yaşar Tekeli’nin cinayeti işlemesi için kendisini tehdit ettiğini ve kendisine iştirak ettiğini belirten Osman Çil'e, mahkeme kararına istinaden 1 Temmuz 2026 tarihinde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Alınan bu son ifadeler ve yer gösterme işlemlerinin birleştirilmesiyle 2 Temmuz 2026 tarihinde kazı çalışmalarına başlandı ve 8 gün sonra kemiklere ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Cinayetler zincirinin başlangıcı, 3 Aralık 2011 tarihinde Hatay ili Dörtyol ilçesinde yaşandı. Mehmet Uyğur isimli şahsın kaybolduğu iddiasıyla eşi Hatice Uyğur tarafından kayıp başvurusu yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Aradan 7 yıl geçtikten sonra soruşturma neticelendi ve Mehmet Uyğur’un eşi Hatice Uyğur, eşinin kardeşi Yaşar Tekeli ve Yaşar’ın sevgilisi aynı zamanda Mehmet Uyğur’un gelini olan Selbi Uyğur tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında Hatice Uyğur ve Yaşar Tekeli tutuklanırken, şüpheli Selbi Uyğur yakalanamadı. Selbi Uyğur’un annesi, 2012 yılında emniyete müracaat ederek kızının kaybolduğunu beyan etti. Bunun üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatıldı. Aynı yıl Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu. Kimsesiz olarak değerlendirilen ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde, bulunan bedenin kayıp şüpheli Selbi Uyğur'a ait olmadığı anlaşıldı. O tarihten bu yana haber alınamayan Selbi Uyğur'un dosyası, 2026 yılında kurulan yeni daire başkanlığının müdahalesiyle tam 14 yıl sonra kesin olarak çözülmüş oldu.