Kayıp bebeğin akıbetiyle ilgili kan donduran iddia! Anne bu kez "babası öldürdü" dedi

ANNE BU KEZ CİNAYET DEDİ

Dokuz şüphelinin ifadeleri devam ederken soruşturmada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Anne E.B. daha önce verdiği ifadeyi değiştirerek bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin hayvancılık yapılan bölgeye gömüldüğünü iddia etti.