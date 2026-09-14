Kayıp bebeğin akıbetiyle ilgili kan donduran iddia! Anne bu kez "babası öldürdü" dedi
Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür aranan 11 aylık Büşra bebeğin annesi E.B., ilk ifadesinde bebeğini para karşılığı sattıklarını söylemişti. Anne bu kez ifadesini değiştirerek bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü ve hayvancılık yapılan bölgeye gömüldüğünü iddia etti.
Divriği kırsalında hayvancılıkla uğraşan E.B., iki gün önce jandarmaya başvurarak 11 aylık kızı Büşra'nın kayıp olduğunu bildirdi.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Aile o aşamada bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürmüştü.
Ailenin anlatımlarındaki tutarsızlıklar dikkat çekince anne E.B.'nin (27) ifadesine başvuruldu. Anne bu görüşmede bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti. Bu itiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
GÖZALTI SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTTI
Savcılık koordinesinde iki gün önce baba Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. gözaltına alındı.
Beş şüphelinin sorgusu sürerken, şüpheli konumuna düşen anne E.B. de geçtiğimiz gün gözaltına alındı.
24 saatlik gözaltı süresi dolduğunda ek süre talep edildi. Bugün ise olayla ilgili bilgisi olduğu düşünülen 3 kişi daha gözaltına alındı; böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 9'a yükseldi.
ANNE BU KEZ CİNAYET DEDİ
Dokuz şüphelinin ifadeleri devam ederken soruşturmada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Anne E.B. daha önce verdiği ifadeyi değiştirerek bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin hayvancılık yapılan bölgeye gömüldüğünü iddia etti.
CESET ARAMASI SÜRÜYOR
Yeni iddia üzerine bölgede bu kez ceset arama çalışması başlatıldı.
Kadavra köpekleriyle yürütülen aramada bebeğin cesedine henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.