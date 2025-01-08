Kayıp dağcılardan acı haber: Cesedi bulundu

İtalya’nın Trento bölgesindeki Adamello Dağları, yeni yılın ilk gününde kaybolan İngiliz dağcılar Aziz Ziriat ve Sam Harris için umutların tükenmeye başladığı bir arama-kurtarma operasyonuna sahne oldu.

1 Ocak’tan beri kendilerinden haber alınamayan dağcılardan birinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Telefon sinyalleri sayesinde yer tespiti yapan İtalya Alpler Kurtarma Servisi, cesedin hangi dağcıya ait olduğunun henüz belirlenemediğini duyurdu.

Diğer dağcı için arama kurtarma çalışmalarının devam ederken, ekipler yoğun kar yağışı ve sert rüzgarın çalışmaları ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti.