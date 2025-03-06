Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu: İçişleri Bakanı açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür kayıp olan ve gece 01.15 sıralarında bulunan Ece Gürel ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu: İçişleri Bakanı açıklama yaptı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür kayıp olan ve gece 01.15 sıralarında bulunan Ece Gürel ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şunları söyledi:

"24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

İstanbul'da, arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Gürel'in tedavisi hastanede devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart'ta Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda, arama kurtarma çalışmaları için emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone'larla alan araması yapıldı."

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