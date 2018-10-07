Kayıp Suudi gazeteci ile yeni iddialar gündeme geldi. 5 gündür haber alınamayan gazetecinin, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddia edildi. Konsolosluğun iddiaları reddettiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Günlerdir akıbeti hakkında bilgi alınamayan Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni iddilar gündem geliyor.



Son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girerken görüntülenen gazetecinin öldürüldüğü öne sürüldü.



İddialara göre kayıp gazeteci konsolosluk binasında öldürüldü, cesedi ise binadan gizlice çıkarıldı.



Reuters'ın gündeme getirdiği iddianın kaynağı emniyet. Habere göre polisin ilk izlenimi bu yönde ve cinayetin önceden tasarlandığına inanılıyor.



Konsoluk cinayet iddilarını reddetti. Aynı iddiaların sorulduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da araştırmaların devam ettiğini söyledi.



Salı günü evrak işleriyle ilgili olarak İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına giren Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan o günden beri haber alınamıyor.



ulusal.com.tr