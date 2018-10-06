Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili olay günü soruşturma başlatıldı.



Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.