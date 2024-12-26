Kayıp genç için seferberlik: Baraj kenarında eşyaları bulundu

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 20 yaşındaki O.Ş.D'nin kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Gencin motosikleti ve cep telefonu Azatlı Barajı kenarında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayıp genç için seferberlik: Baraj kenarında eşyaları bulundu
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Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde yaşayan O.Ş.D'den haber alamayan ailesi, saat 17.00 civarında Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Gencin kaybolduğu bilgisini alan ekipler, hemen harekete geçti. Yapılan ilk aramalarda O.Ş.D'nin motosikleti ve cep telefonu, Azatlı Barajı kenarında bulundu. 

Niğde Valiliği, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde ikamet eden O.Ş.D. isimli vatandaşımızın ailesi, saat 17.00 sularında Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştur. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, Azatlı Barajı mevkisinde O.Ş.D'ye ait olduğu değerlendirilen motosiklet ve cep telefonu bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda, ilgili ekiplerce şahsın baraj gölüne girmiş olabileceği değerlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetleri ivedilikle başlatılmıştır. AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları devam etmektedir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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