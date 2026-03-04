Kayıp ihbarı yapılan 87 yaşındaki kişi termal drone ile bulundu

Saruhanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu'nun (87) yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve yerel arama kurtarma derneği üyelerinden oluşan 38 kişilik ekip, Kocamanoğlu'nun evinin çevresinden başlayarak arama kurtarma çalışması başlattı.

ISI İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Çalışma sırasında arama alanını genişleten ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Kocamanoğlu’nu evine 5 kilometre uzaklıkta ısı izinden tespit etti.

Ekiplerce bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kocamanoğlu, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.