Kayıp ihbarı yapılan 87 yaşındaki kişi termal drone ile bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan 87 yaşındaki kişi, ikametine 5 kilometre uzaklıkta termal dronla yapılan arama sonucu bulundu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kayıp ihbarı yapılan 87 yaşındaki kişi termal drone ile bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Saruhanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu'nun (87) yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve yerel arama kurtarma derneği üyelerinden oluşan 38 kişilik ekip, Kocamanoğlu'nun evinin çevresinden başlayarak arama kurtarma çalışması başlattı.

ISI İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Çalışma sırasında arama alanını genişleten ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Kocamanoğlu’nu evine 5 kilometre uzaklıkta ısı izinden tespit etti.

Ekiplerce bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kocamanoğlu, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

CNN: ABD hava savunma sistemleri İran'ın İHA'larını önleyemeyebilirCNN: ABD hava savunma sistemleri İran'ın İHA'larını önleyemeyebilirDünya
İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür ettiİran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür ettiDünya
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri Medya Temsilcileriyle İftar Programında BuluştuRTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri Medya Temsilcileriyle İftar Programında BuluştuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir AFAD ekipleri
Günün Manşetleri
"ABD İran'ın İHA'larını önleyemeyebilir"
Vatan Partisi Lideri Perinçek: "İran'ın Türkiye'yi hedef alma ihtimali sıfırdır"
“Geçmek isteyen her gemi füzelerimizin hedefi olacak."
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı