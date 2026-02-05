Kayıp iş insanı Mehmet Budak’ın arkadaşıydı: Veysel Kerimoğlu'nun kaçırıldığı iddia edildi

Veysel Kerimoğlu’nun, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zorla bir araca bindirilerek alıkonulduğu iddia edildi.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, olayı fark eden bir vatandaşın 155’i araması ve site güvenliğinin kamera kayıtlarıyla durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlk tespitlerde şüphelilerin VİTO marka bir araç kullandığı belirlendi.

Savcılığa sunulan dilekçede olayın planlı ve birden fazla kişiyle yapıldığı, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi kapsamında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun oluştuğu, ayrıca yağma ve tehdit ihtimallerinin de bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Mermer ve maden ihracatçısı iş insanı Mehmet Budak Derya, 14 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Kozyatağı’ndaki ofisinin önüne aracını park ettikten sonra kaybolmuştu.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre E-5 yan yolda trafiğin yoğun olduğu bir saatte ofise geldiği belirtilen Derya’nın, son olarak bir şirket yetkilisiyle görüştüğü ve “Yukarı geliyorum, konuşuruz” dedikten sonra telefonundan bir daha sinyal alınamadığı öğrenildi.

O günden bu yana kendisinden haber alınamazken, kayıp olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü takip ediyor.