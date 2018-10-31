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Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

Kütahya'da balık avlayan vatandaşlarca barajda bulunan cesedin, 4 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 14 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu belirlendi

Kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

Kütahya'da, 27 Ekim'de kaybolan kız çocuğunun cesedi barajda bulundu.

Enne Mahallesi yakınlarındaki barajda balık avlayan vatandaşlar, suda ceset görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin, 27 Ekim'de yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunan Sevgi Çiçek'e (14) ait olduğunu belirledi.  

Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çiçek'in, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce bakkala gitmek için ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ceset #kayıp kız #Kütahya #sevgi çiçek
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