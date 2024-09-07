Kayıp Narin'le ilgili yeni gelişme: Araçta yeni DNA bulundu!

Diyarbakır’da 8 yaşındaki kayıp Narin Güran soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in amcası Salim Güran'ın aracında yapılan kriminal incelemelerde, küçük kıza ait DNA bulgularına rastlandı. Araçta detaylı bir inceleme yapılırken, koltuklar söküldü ve araca ait yeni deliller elde edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kayıp Narin'le ilgili yeni gelişme: Araçta yeni DNA bulundu!
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki kayıp Narin Güran soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in amcası Salim Güran'ın aracında yapılan kriminal incelemelerde, küçük kıza ait DNA bulgularına rastlandı. Araçta detaylı bir inceleme yapılırken, koltuklar söküldü ve araca ait yeni deliller elde edildi.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Diyarbakır'daki arama çalışmalarında amca Salim Güran'ın aracında yeni bulguların ortaya çıktığını duyurdu. Demir, "Amcanın aracında yapılan incelemelerde Narin'e ait yeni DNA izlerine rastlandı, koltuklar sökülerek kriminal inceleme yapıldı" dedi. Diyarbakır halkı, küçük kızın bulunması için adeta seferber olmuş durumda.

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