Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cesedi aynı köyde toprağa gömülmüş olarak bulundu.Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.Doğan, "Ceset, köye bir kilometre uzakta, üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanacak." ifadelerini kullandı.Sedanur Güzel'in köydeki evlerinin yakınında kaybolduğu belirten Doğan, "Sedanur'un cesedi köye yakın bir mesafede, çamlık arazide üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Bu olay farklı bir yerde yapılıp ceset buraya getirilmiş de olabilir, olay olduktan sonra hemen aynı yere konulmuş da olabilir. Bu hususta arkadaşlar çalışıyor. Gerekli incelemenin ardından açıklamamızı yapacağız." dedi.Doğan, olaya ilişkin Güzel ailesinin komşusu Ertan B'nin daha önce tutuklandığını hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:"Tutuklanan kişi daha önceden sabıkası, birtakım cezaları olan ve şüpheli sıfatıyla alınıp tutuklanan kişi. Olay incelendikten sonra tahminimce yeni gelişmeler olabilir. Şu anda onunla ilgili net birşey yok. Bu kişi daha önceden birtakım suçlardan cezalar almış ve kaçak durumunda, ağabeyinin kimliği ile dolaşan birisi. Dolayısıyla her halükarda cezası olan birisi olduğu için mecburen tutuklanmak durumundaydı ve tutuklandı. Geçmişi de çok sağlıklı birisi değil. Birtakım suçlara karışmış. Cinsellikle ilgili suçlar da var, adam öldürmeye teşebbüse kadar giden farklı suçları var. Ancak olayın kim tarafından işlendiği ya da nasıl işlendiği ile ilgili şu an net bir bilgi elimizde yok."İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince Sedanur Güzel'in cesedinin toprağa gömülü ve üzeri taşlarla örtülü halde bulunduğunu öğrenen yakınları ile vatandaşlar olay yerine geldi.Jandarmanın çevre güvenliği aldığı söz konusu alanda toplanan Güzel'in yakınlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel (9) kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.İhbar üzerine JAK timlerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri arama çalışması başlatmıştı."(9 yaşındaki Sedanur'un cesedinin bulunması) Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduğu ve cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür."