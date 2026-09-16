Kaymakam köpeğe tekme attı iddiası, koruması araçtan silah aldı! Savcılık soruşturma başlattı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve korumasının bir köpeğe tekme attığı ve silah çektiği iddiaları güvenlik kamerası görüntüleriyle gündeme geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaymakam köpeğe tekme attı iddiası, koruması araçtan silah aldı! Savcılık soruşturma başlattı
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Erzurum'un Palandöken ilçesi Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve korumasının "bir köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği" iddialarına yönelik görüntülere ilişkin idari ve adli inceleme başlatıldı.

Kaymakam Yunus Kızılgüneş'in de ikamet ettiği sitenin güvenlik kameralarına, bir vatandaşın köpeğini gezdirmeye çıkardığı sırada yaşanan olay yansıdı. Görüntülerde, o esnada kendisini almaya gelen makam aracına doğru yönelen Kızılgüneş'in köpeğe tekme attığı görülüyor. Olayın hemen ardından ise korumanın araçtan silahını alıp geldiği kayıtlara geçti.

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Erzurum Valiliği ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği, iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Eylül 2026 tarihinde bazı yazılı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisi ile ilgili iddialara ve görüntülere yer verilmiştir. İddia ve görüntülerin tüm yönleriyle araştırılması ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla Valiliğimizce idari araştırma ve inceleme başlatılmıştır."

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da gelişmelerle ilgili bir soruşturma açtığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, 'Palandöken Kaymakamı'nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği' şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 4 Eylül 2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Soruşturmanın seyrine göre gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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