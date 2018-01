Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulundu, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz iki sanık duruşmaya katılmadı.

Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu bulunan Lenin Aksoy ve Ümran Cengiz de tanık olarak SEGBİS aracılığı ile dinlendi.

Aksoy, telsizden kaymakama saldırının yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Örgüt içi konuşmalarda bu saldırının kaymakamlıkta çalışan bir kişinin yardımcı olduğunu duydum. Bu kişini kaymakamlıkta hangi görevde çalıştığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ile Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da izledi.



İddianame

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit edilmişti.



Şehidin babası Safitürk

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan şehidin babası Asım Safitürk, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

En ağır bedeli ödeyen birisi olduğunu dile getiren Safitürk, "Canım, ciğerim gitmiştir. Ben böyle bedel ödediğim halde 'Vatan sağ olsun.' diyorum. 'Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dedi.

Belediye ve kaymakamlık çalışanlarının çoğunun saldırıdan haberlerinin olduğuna inandığını söyleyen Safitürk, şöyle devam etti:

"Ama kim bombayı koymuş, kim patlatmış bilmiyorum ama ben hakimden çocuğumun telefonunu, konuşmalarını istedim. İlgililere sesleniyorum o telefonu bulun ve konuşturun. Varsa suçsuz biri veya yapmayanlar da hiç boşuna içeride yatmasınlar. Ben hepsi masumdur demiyorum. Mutlaka ilahi adalet tecelli edecektir. Hiçbir suçu yoktu evladımın. Vatan sevgisi ile doluydu. Vatan, memleket, devlet kaynaklarını peşkeş çekmediği için ondan onay almadıkları, imza vermediği için benim çocuğum katledildi."

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da her zaman bu davanın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Hainlerin hesap verinceye kadar bu davanın arkasında olacaklarını ifade eden Erdoğan, "Burada insanlığa hizmet eden, buranın gelişmesi için katkı sunmaya çalışan bir insandı. Hain terör örgütü sadece PKK değil, DAEŞ, DHKP-C ve FETÖ hepsi birilerinin maşası olarak bu memleketi insanlarımızı huzursuz kılmaya devam ediyorlar ama onların kökünü kazımak da her bir Türkiye evladının görevidir." şeklinde konuştu.

Trabzon Milletvekili Salih Cora ise Kaymakam Safitürk'ün haince ve canavarca hislerle katledildiğini anımsattı.

Safitürk'ün terör örgütünün maşalarınca katledildiğini dile getiren Cora, "Çok açık bir şekilde gözüküyor. Yargılanma sürecinde sanıklar adeta körebe oyunu oynuyorlar. Dolayısıyla herkes birbirinin ne yaptığını çok iyi biliyor ama ismini zikretmek konusunda geri adım atıyorlar." dedi.