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Kayseri'de çekilen internet dizisi Bozuk Düzen nedir? Bozuk Düzen dizisi oyuncuları gözaltına mı alındı

Kayseri'de çekilen internet dizisi Bozuk Düzen'in 2'nci sezonunun yakında yayınlanacağı belirtildi. Dizinin yapımcılığını, Ömer Tarı, Mecit Bilgiç ve Mesut Badem üstlenirken yönetmen koltuğunda da Arif Toy oturuyor. Dizi oyuncularından A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P. gözaltına alındığı bildirildi

Kayseri'de çekilen internet dizisi Bozuk Düzen nedir? Bozuk Düzen dizisi oyuncuları gözaltına mı alındı

Kayseri'de çekilen internet dizisi Bozuk Düzen'in 2'nci sezonunun yakında yayınlanacağı belirtildi. 

Dizinin yapımcılığını, Ömer Tarı, Mecit Bilgiç ve Mesut Badem üstleniyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda da Arif Toy oturuyor. 

Dizi oyuncularından A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P. gözaltına alındığı bildirildi.

Oyuncuların sahte sosyal medya hesapları üzerinden ve irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla piyasaya kaçak içki sürdüğü öne sürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri #bozuk düzen #internet dizisi
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