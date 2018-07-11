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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda Ö.U, F.F.Ö, O.S.Y, M.Ç, A.M.Y, M.R.K, G.Ç, E.T.Ö. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #fetö #operasyon #bylock
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