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Kayseri'de geçen yıl şehit olan 15 komando anıldı

Kayseri'de geçen yıl 17 Aralık'ta teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan kahraman komandolar, düzenlenen törenle anıldı. Anma programını aynı saldırıda gazi olan silah arkadaşları düzenledi.

Kayseri'de geçen yıl şehit olan 15 komando anıldı

Kayseri'de hem hüzün hem terör örgütüne tepki vardı.

PKK'lı teröristler geçen yıl 17 Aralık'ta, TSK'nın gözbebeği olan komanları hedef almış, bombalı saldırı düzenlemişti. Olayda şehit olan 15 kahraman, düzenlenen törenle anıldı.

Töreni, aynı saldırıda yaralanarak gazi olan silah arkadaşları organize etti.

Gazi Hakan Şimşek, hem arkadaşlarını andı hem teröristlere meydan okudu.

Şehit Mesut Yaşar'ın 11 yaşındaki kızkardeşi Merve'nin okuduğu şiir herkesi duygulandırdı.

Erciyes Üniversitesi Nizam-ı Alem Gençlik Derneği ve Yerli Düşünce Kulübü üyesi öğrenciler de şehitleri olayın yaşandığı durakta andı. 

Şehit Komandolar Durağında Türk bayrakları açıldı. 15 Şehidi temsilen 15 öğrenci komando bereleri ve ellerindeki Türk Bayrağı ile patlamanın olduğu saate kadar nöbet tuttu. 

Duraktaki programın ardından öğrenciler,  Adnan Doğu kışlasındaki nöbetçi askerleri ziyaret etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri
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