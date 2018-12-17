İki yıl önce Kayseri'de PKK'nın hain saldırısında şehit olan 15 komando anıldı. Aileleri ve çok sayıda vatandaş askerlerimizin şehit olduğu durakta anma töreni düzenledi.

İsimleri tek tek okundu 15 komandonun.



2 yıl önce bu durakta şehit olmuşlardı. Çarşı iznine çıktıkları otobüs bomba yüklü araçla hedef alınmıştı. 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.



PKK'nın hain saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Şehit aileleri, aynı saldırıda yaralanan askerler ve vatandaşlar, saldırının yaşandığı Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durakta tören düzenledi.



Aileler evlatlarının mavi bereleri ile katıldılar törene...



Saldırıda gazi olan askerler de künyeleriyle geldiler 2 yıl önce 15 arkadaşlarını kaybettikleri yere.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, terörle mücadelenin süreceğini söyledi.





ulusal.com.tr