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Kayseri'den Sakarya'ya destek

Savunma sanayi işçileri ayakta... Sakarya Tank Palet Fabrikasını özelleştirme kararı, Kayseri'de protesto edildi. Harb-İş Kayseri şubesine bağlı 3 büyük savunma sanayi fabrikasının işçileri "Her Fabrika Bir Kaledir" sloganıyla hükümete seslendi.

Kayseri'den Sakarya'ya destek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özelleştirme kararı alınan Sakarya 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı Tank Palet Fabrikası işçilerine bir destek daha geldi. 

Harb-İş Kayseri şubesi Sakarya'da direnişe başlayan arkadaşlarına destek için sokağa çıktı.

2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı, 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı ve Paspat Müdürlüğü işçileri adına Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy açıklama yaptı.

"Her Fabrika Bir Kaledir" diyen işçiler Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararına karşı mücadele etmekte kararlı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri #sakarya #tankpalet
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