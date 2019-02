Kayseri'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemelerinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar açıkta olan astsubay Ömer K, askeri öğrenci Muhammet Emin C. ve örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan Bahtiyar H. ile avukatları katıldı. Açıkta bulunan subay Sadık Seven ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır edildi.



Sanık Ömer K. savunmasında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yaptığını, 2017'de İstanbul'a tayini çıktığını ve burada gözaltına alındığını anımsattı.



2013-2014 yıllarında örgüt üyelerince sabit hatlardan yapıldığı iddia edilen 6 aramayı hatırlamadığını öne süren sanık Ömer K, "FETÖ ile bağlantısı olmadığı için bu aramaların başka amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Örgütle hiçbir irtibatım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.



'DERSHANELER KAPANMASIN DİYE TİVİT ATTIM'

Sanık Bahtiyar H. ise örgütün kapatılan dershanelerinde ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığını savunarak, "Dershaneler kapanmasın diye tivit attım. Bank Asya'daki hesabım maaş hesabıdır, talimatla para yatırmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.



Sanıklar Seven ve Muhammet Emin C. de örgüt üyeliği suçlamasını reddederek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer K. ve Seven'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay, sanıklar Bahtiyar H. ve Muhammet Emin C'ye ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



Sanık Seven'in tutukluluğunun devamına karar veren heyet, diğer 3 sanığın ise tahliyesine hükmetti.