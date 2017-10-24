Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete getirildi.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kayseri merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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