Örgüt üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 8'i daha adliyeye gönderildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



N.F.E, M.Ö, Y.K, H.G, E.D, N.P, A.D. ve R.S, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Kayseri merkezli 17 ilde 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Gözaltına alınan 18 kişiden 10'u daha önce adliyeye sevk edilmişti.



Zanlılardan 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.