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Kayseri merkezli sahte içki operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi planlanan 3 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli sahte içki operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, başka illerden getirilen kaçak içkiler ve merdiven altı üretim yapılan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi sosyal medya hesapları üzerinden satılmak istendiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların, yasa dışı yollarla yaptıkları içki satışından kayıt dışı gelir elde ettikleri, lüks yaşam sürdükleri, lüks araçlar ve gayrimenkullere sahip oldukları tespit edildi.

Yaklaşık iki aylık çalışma sonucunda, Kayseri, İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde'de belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda, H.G, D.G, İ.S, A.K, B.M, E.C.T, C.C. ve M.O, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve aralarında bir ambulans şoförünün de bulunduğu zanlılar adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kaçak ve sahte içkilerin piyasa değerinin 1 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçak içki #sahte içki
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