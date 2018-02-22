Kayseri'de, Yahyalı İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe, saldırıda yaralandı. Seydili Mahallesi'ndeki arazisinden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A, bıçakla yaraladı, ardından gözaltına alındı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve belediye personelimizin uğramış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyor, belediye başkanımız ve personeline acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Belediye Başkanı Esat Öztürk ile bir zabıta memuru, bıçaklı saldırıda yaralandı.



Seydili Mahallesi'ndeki arazisinden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A, belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için bölgeye gelen Öztürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe'yi bıçakla yaraladı.



Yahyalı Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Öztürk ambulans helikopterle, Sivritepe de ambulansla Kayseri'ye sevk edildi.



Mehmet A'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



AKP'DEN AÇIKLAMA



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saldırıyı kınadı. Elitaş "Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve belediye personelimizin uğramış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyor, belediye başkanımız ve personeline acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı.



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