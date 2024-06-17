Kayseri'de Atatürk Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklama kararının nöbetçi hakim verdi.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusu tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Atatürk Anıtı'na dün 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, 2 kişiyi yakalamıştı.

Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # atatürk anıtı
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