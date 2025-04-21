Kayseri'de dev operasyon: 119 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahıslara yönelik “Şehit İbrahim Birol-7” adı verilen kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 193 ekip ve 1074 personelin katılımıyla düzenlenen çalışmalarda, kentteki birçok noktada uygulamalar yapıldı.

Emniyet birimleri, uygulamalar kapsamında toplam 28 bin 925 kişiyi ve 10 bin 176 aracı sorguladı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 119 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda sadece aranan şahıslar değil, suç unsuru taşıyan materyaller de ele geçirildi. Polis ekipleri, 267,44 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabancaya el koydu. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili ayrıca adli işlem başlatıldı.

Uygulamalar sırasında trafik denetimleri de yapıldı. Bu kapsamda, 22 hacizli, 2 tescilsiz ve 2 çekme belgeli araç tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca 18 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.