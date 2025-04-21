Kayseri'de dev operasyon: 119 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 119 kişi gözaltına alındı. Uygulamalar sırasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri'de dev operasyon: 119 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahıslara yönelik “Şehit İbrahim Birol-7” adı verilen kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 193 ekip ve 1074 personelin katılımıyla düzenlenen çalışmalarda, kentteki birçok noktada uygulamalar yapıldı.

Emniyet birimleri, uygulamalar kapsamında toplam 28 bin 925 kişiyi ve 10 bin 176 aracı sorguladı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 119 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda sadece aranan şahıslar değil, suç unsuru taşıyan materyaller de ele geçirildi. Polis ekipleri, 267,44 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabancaya el koydu. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili ayrıca adli işlem başlatıldı.

Uygulamalar sırasında trafik denetimleri de yapıldı. Bu kapsamda, 22 hacizli, 2 tescilsiz ve 2 çekme belgeli araç tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca 18 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

Türkiye’nin en ucuz illeri açıklandı: İşte yaşam dostu 4 şehirTürkiye’nin en ucuz illeri açıklandı: İşte yaşam dostu 4 şehirYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kayseri
Günün Manşetleri
O güne dikkat, kuvvetli yağış geliyor!
İsrailli komutanlar Suriye'de
Vatikan'dan yas haberi!
Bakan Yerlikaya duyurdu!
Sürücü belgesi affı çıkacak mı?
Narkokapan operasyonunda dev tutuklama dalgası!
İran Ordu Günü Ankara'da coşku ile kutlandı
Sahte çağrı merkeziyle 144 kişiyi dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyon
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı Bu hafta altın alınmamalı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı
3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? 3,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor