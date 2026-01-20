Kayseri’de FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kayseri’de FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü yakalandı
Yayınlanma:

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıbulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç emniyet müdürü A.A. (58) yakalandı.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

fetö kayseri
