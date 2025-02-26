Kayseri'de şok olay: 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdi

Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadına 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Olay, çocuğun sigara içtiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri'de şok olay: 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdi
Yayınlanma:

Kayseri'de, 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadına toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Olay, çocuğun sigara içtiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2021 yılında meydana gelen olayda, çocuğun sigara içtiği görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla durum fark edildi. İngiltere'de yaşayan T.Ö., Kayseri'deki eşi Ö.Ö.'nün 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği yönünde ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine, 17 Haziran 2021'de polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından, Emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma, çocuğun annesi Ö.Ö.'nün suçlu olabileceğini ortaya koydu. Kadının çocuğuna sigara içirmesinin yanı sıra, tıbbi ilaçları da zorla içirdiği iddia edildi.

Kadın, gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak, yapılan itiraz sonucu tahliye edilerek yargı sürecini tutuksuz olarak devam ettirdi. Olayın ardından çocuğu devlet korumasına alınmıştı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Duruşmada son sözlerini söyleyen Ö.Ö., çocuğunun sigara içtiği görüntüleri kendisinin çekmediğini ve bu durumu araştıran görevlilerin yanlış bir sonuca ulaştığını ifade etti. Ayrıca, görüntüleri çekenin eşinin teyzesinin kızı olduğunu ileri sürdü. 

Ancak savcı, sanığın "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığa 1 yıl 11 ay hapis cezası verirken, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ise 5 ay hapis cezası verdi.

Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahis davasında mütalaa açıklandıMehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahis davasında mütalaa açıklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kayseri
Günün Manşetleri
"Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısı
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı!
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
"Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değer veriyoruz"
Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi
7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Kamuya dev personel alımı başlıyor! Kamuya dev personel alımı başlıyor!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt'ta büyük indirim! Akaryakıt'ta büyük indirim!
Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler