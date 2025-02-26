Kayseri'de şok olay: 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdi

Kayseri'de, 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadına toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Olay, çocuğun sigara içtiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2021 yılında meydana gelen olayda, çocuğun sigara içtiği görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla durum fark edildi. İngiltere'de yaşayan T.Ö., Kayseri'deki eşi Ö.Ö.'nün 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği yönünde ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine, 17 Haziran 2021'de polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından, Emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma, çocuğun annesi Ö.Ö.'nün suçlu olabileceğini ortaya koydu. Kadının çocuğuna sigara içirmesinin yanı sıra, tıbbi ilaçları da zorla içirdiği iddia edildi.

Kadın, gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak, yapılan itiraz sonucu tahliye edilerek yargı sürecini tutuksuz olarak devam ettirdi. Olayın ardından çocuğu devlet korumasına alınmıştı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Duruşmada son sözlerini söyleyen Ö.Ö., çocuğunun sigara içtiği görüntüleri kendisinin çekmediğini ve bu durumu araştıran görevlilerin yanlış bir sonuca ulaştığını ifade etti. Ayrıca, görüntüleri çekenin eşinin teyzesinin kızı olduğunu ileri sürdü.

Ancak savcı, sanığın "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığa 1 yıl 11 ay hapis cezası verirken, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ise 5 ay hapis cezası verdi.