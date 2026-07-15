Kayseri'de uyuşturucu skandalı! Bagajından 5 kilo esrar çıkan Avukat Meclis Üyesi tutuklandı

Olayın ardından CHP İl Başkanlığı, Akkılıç hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatarak partiyle ilişiğini kesti.

JANDARMA ARAMASINDA UYUŞTURUCU VE APARAT ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulaması sırasında şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Araçta jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada, otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 5 kilogram kubar esrar ile uyuşturucu esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilişkili olduğu belirlenen araç sahibi Avukat Alaattin Can Akkılıç, jandarma ekipleri tarafından anında gözaltına alındı.

MECLİS ÜYESİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

Aynı zamanda CHP Talas Belediye Meclis Üyesi görevini yürüten avukat Alaattin Can Akkılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akkılıç cezaevine gönderildi.

CHP'DEN "KESİN İHRAÇ" VE "İLİŞİK KESME" AÇIKLAMASI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, adli sürecin ciddiyeti vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Partimiz; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir. Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır."

SİYASİ CEPHEDEN TEPKİLER: "HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİYİZ"

Olayın ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi binasında ortak bir açıklama yaptı. Bazı basın organlarında tutuklanan meclis üyesinin yanlışlıkla "AK Partili" olarak servis edilmesine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan şunları söyledi:

"Dün akşam cereyan eden bir hadise neticesinde, bir meclis üyesinin 5 kilo uyuşturucu yakalattığı, bununla alakalı gerekli emniyet ve hukuki işlemlerin yapıldığı ve tutuklandığı haberlerini gördük. Burada gayet doğal bir insani tepki verdik. Allah gençlerimizi, toplumumuzu bu işten korusun. Ancak 'AK Parti Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı' diye asılsız haberler bazı yayın organlarınca hemen empoze edildi. Konuyla ilgili gerekli işlemler başladı, hukuki süreçlerin de sonuna kadar takipçisiyiz."