Kayseri'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 28 şüpheli gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Toplamda 76 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda, 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.