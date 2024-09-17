Kayseri'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 28 şüpheli gözaltında!

Kayseri'de, 31 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kayseri'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 28 şüpheli gözaltında!
Yayınlanma:

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Toplamda 76 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda, 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Bükreş'te Parlamento binasına saldırı: Bina tahliye edildiBükreş'te Parlamento binasına saldırı: Bina tahliye edildiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

operasyon uyuşturucu
Günün Manşetleri
Kayseri'de uyuşturucu ve silah operasyonu
Bükreş'te Parlamento binasına saldırı
İran: Lübnan'daki patlamalar İsrail'in saldırısı
Erbakan ve Babacan’dan ortak adım
HAMAS liderinden Doğu Perinçek'e mektup
İstismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesinden önemli açıklama
3 gün sağanak etkili olacak
Adli tıp raporu açıklandı
Narin cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı
Manisa'da şiddetli deprem
Çok Okunanlar
Meteoroloji fırtına için uyardı Meteoroloji fırtına için uyardı
Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Bakan Mehmet Şimşek'ten "istifa" açıklaması Bakan Mehmet Şimşek'ten "istifa" açıklaması
Narin'in yengesi Hediye Güran'dan itiraf geldi: "Boğuştuklarını gördüm" Narin'in yengesi Hediye Güran'dan itiraf geldi: "Boğuştuklarını gördüm"
Manisa'da şiddetli deprem Manisa'da şiddetli deprem