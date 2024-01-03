Kayserililer Ekonomiden Memnun Değil
"Ekonomi berbat, bir şey alamaz olduk, hükümet kötü yönetiyor, 15 gün açız 15 gün tokuz" bu sesler, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 67 oranında oy aldığı Kayseri'den yükseldi. Kemer sıkan vatandaş ekonomideki gidişattan memnun değil.
Türkiye sancılı bir dönemden geçiyor. Ekonomide tablo kötü. Memuru, işçisi, emeklisi geçinemez, ek iş yapar oldu.
Çarşıda pazarda her gün etiket değişirken asgari ücrete yapılan artış daha cüzdanlara girmeden eridi.
AK Parti hükümetinin oy oranının yüksek olduğu Kayseri'de de vatandaşın canı ekonomik krizden yanıyor. Ay sonu zor geliyor, alım gücü düşüyor, enflasyon artıyor. Vatandaşın sıktığı kemer artık son halkasında.
Kayseri Halkı Hükümete Tepkili
Ulusal Kanal Kayseri'de sokağın nabzını tuttu. Kayserililere bir dokunduk bin ah işittik.
Öğrenciler de öğle arası en uygun menüyü seçiyor.
Hükümete halktan tepki var. Tasarruf yaparak geçinmeye çalışan yurttaş, hükümetten de aynı adımları bekliyor. Kayseri'nin meydanında sakatlık aylığı alarak geçinmeye çalışan bir yurttaş da saz çalarak bam teline dokunuyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi