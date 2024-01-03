Kayserililer Ekonomiden Memnun Değil

Türkiye sancılı bir dönemden geçiyor. Ekonomide tablo kötü. Memuru, işçisi, emeklisi geçinemez, ek iş yapar oldu.



Çarşıda pazarda her gün etiket değişirken asgari ücrete yapılan artış daha cüzdanlara girmeden eridi.



AK Parti hükümetinin oy oranının yüksek olduğu Kayseri'de de vatandaşın canı ekonomik krizden yanıyor. Ay sonu zor geliyor, alım gücü düşüyor, enflasyon artıyor. Vatandaşın sıktığı kemer artık son halkasında.

Kayseri Halkı Hükümete Tepkili

Ulusal Kanal Kayseri'de sokağın nabzını tuttu. Kayserililere bir dokunduk bin ah işittik.



Öğrenciler de öğle arası en uygun menüyü seçiyor.



Hükümete halktan tepki var. Tasarruf yaparak geçinmeye çalışan yurttaş, hükümetten de aynı adımları bekliyor. Kayseri'nin meydanında sakatlık aylığı alarak geçinmeye çalışan bir yurttaş da saz çalarak bam teline dokunuyor.