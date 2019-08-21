Kayyum atamalarının yankısı sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına operasyon yapıldı. PKK'ya yardım ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

PKK ve işbirlikçelerinin deşifere edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.



Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi'nde PKK adına faaliyet yürütenlere operasyon düzenledi.



Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 olmak üzere toplam 12 şüpheliye operasyon yapıldı. 9 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Gözaltına alınanlar arasında belediyede görevli daire başkanı ve şube müdürünün de bulunduğu öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı, PKK'ya yardım ettiği için HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nı açığa almıştı.





ulusal.com.tr