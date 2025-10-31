Kayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Dün, soruşturmanın kilit isimleri İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, önce savcılıkta ifadelerini verdi. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TMSF KANALA EL KOYDU, ÇALIŞANLAR İSTİFA ETTİ

Merdan Yanardağ'ın gözaltı sürecinde, TELE 1 kanalı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyuma devredildi. Bu kayyum atamasının hemen ardından, kanalda görev yapan çalışanların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu haline gelmişti. Kanalda “Sabah Pusulası” programını sunan Musa Özuğurlu, Cumhuriyet TV’den İrem Karataş’a yaptığı bir açıklamada, merak edilen bu konuya açıklık getirdi. Özuğurlu, TELE 1 çalışanları olarak toplu halde istifa etme kararı aldıklarını duyurdu.

"BURASI TUĞLA İMALATHANESİ DEĞİL"

Musa Özuğurlu, kanalın duruşuna vurgu yaparak, "Biz politik kimliğiyle bilinen bir kanalız. Önceliğimiz siyaset. Bunların olmayacağını düşünecek olursak orası artık iki gün öncekinin TELE 1'i değil" ifadelerini kullandı.

Kayyum yönetiminin kendilerine "İstiyorsanız devam edin" şeklinde bir teklifte bulunduğunu belirten Özuğurlu, bu teklifi neden kabul etmediklerini şu sert sözlerle açıkladı: "Ama burası tuğla imalathanesi değil. burada bir tavır var. Siyasal tavır koymadan konuşma makinesi gibi program sunmamızı bekliyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu teklifin anlamı yok. Ekran yüzleri ve yöneticiler olarak istifa kararı aldık".

Özuğurlu, ayrıca kayyum kararının alınmasının ardından kanalın izlenme oranlarının sıfıra düştüğü bilgisini de aktardı.