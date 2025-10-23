Kayyuma gerekçe gösterilen davada karar! Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına yol açan hukuki süreçlerden birinde önemli bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Ahmet Türk, hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 2022 yılında açılan davadan beraat etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

DAVA 2011'DEKİ BİR KONUŞMAYA DAYANIYORDU

Yargılamanın temelini, Türk’ün 28 Mart 2011 tarihinde Siirt’te faili meçhul cinayetlere ilişkin yaptığı bir konuşma oluşturuyordu. Bu konuşma nedeniyle 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Ankara'daki karar duruşmasına Ahmet Türk’ün avukatları Erdal Kuzu ve Tahar Erdem, Mardin Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Ahmet Türk’ün cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan avukat Erdal Kuzu, kritik bir noktaya dikkat çekti. Kuzu, 2014 yılında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı konuşma ve dosya hakkında “takipsizlik” kararı verdiğini mahkemeye hatırlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kesinleşmiş kararı yok sayarak yeniden iddianame hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA, SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI"

Tarafların savunmalarını ve savcının mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Ahmet Türk’ün 2011 yılında yaptığı konuşmanın “İfade özgürlüğü kapsamında olduğunu” değerlendirdi. Heyet, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle Ahmet Türk’ün beraatine hükmetti.

Bu dava dosyası, Ahmet Türk'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanması sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından gerekçe olarak sunulmuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 2022/142 esas sayılı bu dava dosyası da görevden uzaklaştırma gerekçeleri arasında sayılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, görevden uzaklaştırma gerekçelerinden biri olarak “2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi” ifadelerine yer verilmişti.