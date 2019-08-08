Kaz Dağları tartışması Kanada'ya uzandı. Kirazlı tepesi Kanada siyasetinde karşılıklı polemik yarattı. Çanakkale'de süren maden çalışmalarını Kanada'daki muhafazakarlar "Milli ekonomik kazanç" olarak yorumlarken, liberallerin başını çektiği grup ise şirketi "Katliam" yapmakla suçladı.

Çanakkale'nin Kirazlı tepesindeki maden sahası Türkiye'de olduğu kadar Kanada'da tartışma konusu oldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinde geniş yer bulan konu ülkeyi ikiye böldü.



Türkiye'de altın arayan şirketin adı Alamos Gold... Amerika, Kanada ve Meksika'da da madenleri olan şirket ülkesinin önemli sermaye guruplarından biri.



3 milyon dolarlık şirketin genel merkezi Toronto'nun en gözde semtleri olarak bilinen "Financial District" yani Finansal Bölge de bulunuyor.



Şirketin genel başkanı ise John A. McCluskey... Şirketin yönetici kadrosu çoğunlukla İngiliz asıllı Kanadalılardan oluşmakta. Şirketin bu yapısı Kanada'da politik kutuplaşnın bir tarafı olması sonucunu doğurdu. Bu açıdan Kirazlı Tepesi, ülkenin muhafazakarlarını ve liberallerini de karşı karşı getirdi.



Uzun bir süredir Amerika ile yaşanan gerilimin yarattığı ekonomik kriz ile mücadele eden Kanada hükümeti, eleştirilerin odağında.



Beyaz muhafazakarlar olarak tanımlanan kesim Kanada devletinin başka ülkelerde yeni finans alanı yaratmasına milli çıkar penceresinden bakıyor.



Kanada Fedaral Devlet Başbakanı Justin Trudeau, kendi kaynaklarını işletmemekle ve ülke sermeyesinin yabancı devletlerde harcamasına göz yummakla suçlanıyor.



Göçmenlerin oluşturduğu çoğunluk liberal kanat ise Kanadalı şirketi "yeşil katliamı" yapmak ile suçluyor. Türkiye'deki eylemleri destekliyor.



Kanada'da tartışmalar sürerken şirketin genel başkanı John A. McCluskey Ankara'ya geldi. Ankara'da temasları sonrasında Reuters'a konuştu.



McCluskey, eylemleri siyasi amaçlı bir dezenformasyon olarak nitelendirdi, "huzursuluk yaratan politik saldırının özünde çevreci bir örtbas olduğunu" söyledi.



Siyanür konusundaki tartışmalara da değinen McCluskey, altın ayrıştırmada son aşamada kullanılacağını ve çevreye sızmaması için önlem alınacağını belirtti.





HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

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